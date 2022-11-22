Бригада красноярских медиков вернулась из ЛНР Фото: Мария ЛЕНЦ

Бригада медиков из Красноярского края работала в Свердловске Луганской Народной Республики три недели. Как сообщает региональный минздрав, врачи принимали местных жителей.

В состав бригады вошли: врач-офтальмолог из глазного центра, терапевт и рентгенолог из БСМП, отоларинголог, кардиолог и врач ультразвуковой диагностики из краевой больницы. Медпомощь в городе остается востребованной, обычно местные врачи оказывают экстренную и неотложную помощь и трудятся в стационарах.

Красноярские же медики проводили диспансеризацию и плановые осмотры. Всего было проведено 2,5 тысячи медосмотров, то есть по 90-100 пациентов в день. Чаще всего к врачам обращались люди в возрастной категории 50+ и молодежь.

С начала СВО это уже второй медицинский десант из Красноярского края. Напомним, что у Красноярского края со Свердловском заключено соглашение о сотрудничестве.