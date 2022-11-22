В Красноярске набережную Енисея в районе ДК 1 Мая назвали в честь Хазрета Совмена. Фото: krskstate.ru

В Ленинском районе Красноярска набережную у ДК 1 Мая назвали в честь известного мецената Хазрета Совмена. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Инициативная группа совместно с Ассоциацией «Совет директоров Ленинского района Красноярска» написала письмо в мэрию Красноярска для рассмотрения на комиссии по переименованию объектов. Члены комиссии предложение приняли.

В итоге 22 ноября глава Красноярска Владислав Логинов подписал распоряжение о присвоении набережной Енисея имени Хазрета Совмена.