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НовостиОбщество22 ноября 2022 9:46

В Красноярске набережную Енисея в районе ДК 1 Мая назвали в честь Хазрета Совмена

Распоряжение подписано 22 ноября
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске набережную Енисея в районе ДК 1 Мая назвали в честь Хазрета Совмена. Фото: krskstate.ru

В Красноярске набережную Енисея в районе ДК 1 Мая назвали в честь Хазрета Совмена. Фото: krskstate.ru

В Ленинском районе Красноярска набережную у ДК 1 Мая назвали в честь известного мецената Хазрета Совмена. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Инициативная группа совместно с Ассоциацией «Совет директоров Ленинского района Красноярска» написала письмо в мэрию Красноярска для рассмотрения на комиссии по переименованию объектов. Члены комиссии предложение приняли.

В итоге 22 ноября глава Красноярска Владислав Логинов подписал распоряжение о присвоении набережной Енисея имени Хазрета Совмена.