В Красноярске будут судить экс-сотрудников МВД и ФНС за получение взятки 2,6 миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокурор края утвердил обвинительное заключение в отношении бывших сотрудников МВД и ФНС, которые получили взятку и злоупотребили должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В период с 2016 по 2018 год обвиняемые, которые находятся в браке, получили от бизнесмена взятку в 2,6 миллиона рублей. За эти деньги организации предпринимателя не должны были подвергаться проверкам со стороны ОЭБиПК МВД, а также вынесению решения о возмещении НДС со стороны налоговой службы.

В итоге предприниматель получил право на возмещение 700 тысяч рублей.

Однако план троицы был раскрыт. На семейную пару завели уголовные дела. Материалы переданы в суд.