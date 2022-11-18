В Советском районе на районном этапе Красноярского городского форума обсудили социальную активность бизнеса и некоммерческих организаций

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Советском районе прошел районный этап XVIII Красноярского городского форума «Время единения, заботы, сотрудничества». Представители некоммерческих организаций, бизнес-сообщества, руководители управляющих компаний и авторы социальных проектов собрались в Центре поддержки малого и среднего предпринимательства, чтобы обсудить тему «Трансформация услуг, сервисов и мер поддержки. Социальный феномен в бизнесе». Представители бизнес-сообщества отметили, что предпринимателям нужно быть социально активными. Например, в этом году в Советском районе при поддержке представителей бизнеса были организованы мероприятия, посвященные Дню Победы, а также сбор вещей для мобилизованных.

– Мы участвуем во многих городских проектах, организуем площадки на 9 Мая, на Новый год, где стараемся напомнить людям о русских народных традициях. В этом году вместе с единомышленниками-бизнесменами организовали сбор необходимых вещей для мобилизованных ребят – покупали тушенку, другие консервы, – рассказала Наталья Стручкова, директор ТК «Авиатор».

Вместе с представителями бизнеса возможность совместной работы и реализации конкретных проектов обсудили руководители некоммерческих организаций. Их в Советском районе на сегодняшний день больше десятка, каждая организация создана под конкретные задачи. Однако НКО не ограничиваются своей основной деятельностью. Только в этом году в Красноярске были реализованы несколько социальных проектов с их участием. В ходе дискуссии участники форума отметили, что при реализации социальных проектов представители бизнес-сообщества могут объединиться с некоммерческими организациями. Такая совместная работа будет эффективна.

– Я уверена, что после сегодняшней дискуссии в Советском районе родятся новые важные социальные проекты, в которые активно будут подключаться и представители НКО, тем самым заявляя о себе на широкую аудиторию. Для них это станет выход на новый, более высокий, уровень, – подчеркнула Елена Ланина, руководитель администрации Советского района.