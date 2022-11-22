В Минусинске на открытие «Губернского клуба любителей домашних животных» придет знаменитый Бастер!

Бандит и Бастер со своими кинологами. Фото МО МВД России "Минусинский"

В честь 200-летия Енисейской губернии медиахолдинг «Комсомольская правда» и компания «Губернские аптеки» открывают «Губернский клуб любителей домашних животных». Праздники по этому случаю пройдут в семи городах Красноярского края и в столице Хакасии. Так, в ближайшие выходные праздники они состоятся в Минусинске и Абакане.

Праздник для всех жителей Минусинска состоится 26 ноября начало в 12.00 на площади у фонтана (новая часть города).

Почетным гостем станет Бастер, служебная собака полиции Минусинска. Немецкие овчарки, братья-близнецы Бастер и Бандит, прибыли на службу в кинологическую группу отдела МВД России «Минусинский» из города Орел два года назад, когда им было всего по четыре месяца. Они выросли, выучились в специальной школе и занимаются своей собачьей работой: Бандит умеет искать взрывчатые вещества, Бастер – наркотики и психотропные вещества.

Служебная собака способна выявить запах, даже тщательно замаскированный другим, более сильным. И, несмотря на технический прогресс, собачий нос эффективнее самых современных приборов.

Работа у братьев разная, могут подолгу не видеться, но чуют друг друга за версту!

В июне этого года Бандит и Бастер стали победителями интернет-голосования в конкурсе «Комсомольской правды» «Собачья работа-2022», в котором приняли участие 23 служебные собаки Красноярского края, работающие в полиции, МЧС, ГУФСИНе, Сибирском линейном управлении МВД на транспорте, на Красноярской таможне.

26 ноября с ним смогут познакомиться и сфотографироваться все жители Минусинска, которые придут на праздник открытия «Губернского клуба любителей домашних животных».

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