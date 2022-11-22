В Зеленогорске в массовой аварии пострадали три человека

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В Зеленогорске на 2-ом километре улицы Октябрьской сегодня, 22 ноября, произошло массовое ДТП. Авария случилась утром, около 8.10, сообщили в госавтоинспекции Красноярского края.

По предварительной информации, 22-летний водитель ВАЗа пошел на обгон и столкнулся с автомобилем «Шевроле Нива», а следом за ним – с «Маздой», которые двигались в попутном направлении.

После удара ВАЗ выехал на «встречку», где столкнулся еще и с «Тойотой». После этого отечественный автомобиль развернуло, и он еще раз столкнулся с «Маздой».

В больнице после происшествия оказались 22-летний виновник аварии, а также водитель и пассажир «Тойоты».