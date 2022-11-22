В Красноярском крае матпомощь на развитие личных подсобных хозяйств получили 502 семьи

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярском крае в 2022 году материальной помощью на развитие личных подсобных хозяйств (ЛПХ) воспользовалось 502 многодетных семьи. По сравнению с прошлым годом их стало в 2,5 раза больше, сообщает правительство края.

Самыми активными стали жители Ужурского, Емельяновского, Шушенского, Саянского, Минусинского, Нижнеигнашского, Идринского и Назаровского районов. Они получили до 70 тысяч рублей. В общем сумма выплат составила около 33 миллионов рублей.

На эти деньги семьи могут купить домашний скот, сельхозтехнику, инвентарь, корма и семена.

Еще 31 семья заключила социальный контракт по тому же направлению.

Подать заявление на выплату можно будет после 1 января 2023 года. Имеют на нее право семьи, у которых есть участок земли для ведения ЛПХ, а доход не превышает размер прожиточного минимума на каждого члена семьи.