В Красноярске заключенные сделают 21 прилавок для уличной торговли

Фото: ГУФСИН Красноярского края

В Красноярске заключенные ИК-7 займутся создание прилавков для уличной торговли. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН.

Мастерить прилавки будут 3 заключенных. Они сделают 21 конструкцию. Общая сумма договора составила 1,4 млн рублей. В июле заключенные также делали прилавки, тогда на 1 миллион рублей.

В октябре 2021 года осужденные ИК-7 принимали участие в обустройстве памятника природы «Озеро Монастырское». Тогда мастерские колонии изготовили ряд арт-объектов, а также лавки, качели и беседки.