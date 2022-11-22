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НовостиОбщество22 ноября 2022 7:38

В Красноярске заключенные сделают 21 прилавок для уличной торговли

Общая сумма контракта – 1,4 миллиона рублей
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: ГУФСИН Красноярского края

Фото: ГУФСИН Красноярского края

В Красноярске заключенные ИК-7 займутся создание прилавков для уличной торговли. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН.

Мастерить прилавки будут 3 заключенных. Они сделают 21 конструкцию. Общая сумма договора составила 1,4 млн рублей. В июле заключенные также делали прилавки, тогда на 1 миллион рублей.

В октябре 2021 года осужденные ИК-7 принимали участие в обустройстве памятника природы «Озеро Монастырское». Тогда мастерские колонии изготовили ряд арт-объектов, а также лавки, качели и беседки.