Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 ноября 2022 7:26

В Красноярске ищут собственников более 1 600 неучтенных гаражей

Перечень опубликован на сайте администрации
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

На сайте администрации Красноярска появился перечень незарегистрированных в Едином госреестре гаражей. Чтобы найти владельцев, был подписан специальный план мероприятий, рассказали в городской мэрии.

В постановлении указано, что гражданам будет оказано содействие в приобретении прав на гаражи и земельные участки, на которых они стоят.

Чтобы отыскать всех 1 607 собственников, в администрации предлагают проводить собрания жильцов многоквартирных домов, размещать на рекламных щитах рекомендации по оформлению прав на землю и постройки, работать с гаражными кооперативами и так далее.

Незаконные постройки располагаются во всех уголках города, но больше всего их в Советском районе.