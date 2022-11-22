В Красноярске ищут собственников более 1 600 неучтенных гаражей

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На сайте администрации Красноярска появился перечень незарегистрированных в Едином госреестре гаражей. Чтобы найти владельцев, был подписан специальный план мероприятий, рассказали в городской мэрии.

В постановлении указано, что гражданам будет оказано содействие в приобретении прав на гаражи и земельные участки, на которых они стоят.

Чтобы отыскать всех 1 607 собственников, в администрации предлагают проводить собрания жильцов многоквартирных домов, размещать на рекламных щитах рекомендации по оформлению прав на землю и постройки, работать с гаражными кооперативами и так далее.

Незаконные постройки располагаются во всех уголках города, но больше всего их в Советском районе.