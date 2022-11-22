В Минусинске открывается «Губернский клуб любителей домашних животных»

Фото: Центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара, Минусинск.

В честь 200-летия Енисейской губернии медиахолдинг «Комсомольская правда» и компания «Губернские аптеки» открывают «Губернский клуб любителей домашних животных».

Первое масштабное и яркое мероприятие клуба – фотоконкурс домашних питомцев под названием «Усы, лапы и хвост» уже завершено, победители названы.

А в октябре и ноябре проходят Дни открытых дверей «Губернского клуба любителей домашних животных» в семи городах Красноярского края и в столице Хакасии. Так, в ближайшие выходные праздники состоятся в Минусинске и Абакане.

Накануне этого события в минусинской Центральной детской библиотеке им. А.П. Гайдара прошел познавательный час «Мы в ответе за тех, кого приручили», на котором ребята узнали много нового и интересного о домашних животных, а также, каких необычных питомцев можно держать дома, какой у них характер и как за ними ухаживать. Ведь минусинцы приручают не только кошек и собак, но и морских свинок, попугаев, хомячков, даже пауков и всех считают своими домашними любимцами.

Праздник для всех жителей Минусинска состоится 26 ноября начало в 12.00 на площади у фонтана (новая часть города).

Мы увидим служебную полицейскую собаку, и питомцев, которые живут в домах и квартирах минусинцев и умеют выполнять команды!

Во время праздника мы приглашаем фотографироваться, отвечать на вопросы, участвовать в подвижных играх и соревнованиях и получать за это необычные «деньги», песики, которые можно обменять на красивые и полезные сувениры для себя и своих питомцев! Мы уже готовим сюрпризы и подарки, конкурсы и задания, а еще специальные календари здоровья, их получат все наши гости!

Открытие «Губернского клуба любителей домашних животных» завершится в Абакане. Праздник пройдет 27 ноября в Хакасском национальном краеведческом музее по адресу Абакан, ул. Пушкина, 28 А, начало в 12 часов.

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