В Енисейском районе осудили мужчину, укравшего икону середины XIX века

Фото: МВД по Красноярскому краю

В Енисейском районе вынесли приговор местному жителю, который украл старинную икону. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Все случилось в мае 2022 года. У местного жителя из дома пропала икона «Святая Троица» середины 19 века. Подозреваемым оказался ранее судимый 47-летний мужчина, проживающий в соседнем поселке.

Он украл икону ради последующей продажи во время совместных возлияний с потерпевшим. По заключению экспертов стоимость реликвии составила 90 тысяч рублей.

Свою вину мужчина признал, икону же вернули владельцу. Суд вынес обвинительный приговор сельчанину – 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,6 года.