В Красноярском крае пьяный водитель без прав попал в ДТП на угнанной машине. Фото: ЧП Красноярск

21 ноября в Красноярске на Новгородской пьяный водитель без прав совершил ДТП, врезавшись в автобус. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

31-летний парень угнал «Хонду», которая мирно стояла у магазина, и отправился кататься по ночной Зеленой Роще. Однако уехать далеко не получилось. Уже через 200 метров лихач врезался в автобус, в котором находились 5 человек. К счастью, никто не пострадал.

Проходить медицинское освидетельствование мужчина отказался, хотя явно был пьян. Оказалось, что водительских прав у него так же нет, а машину он просто угнал.

В итоге на красноярца завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и административное – за отказ от прохождения проверки на трезвость.