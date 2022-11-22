В Туве 28-летний парень зарезал женщину на глазах у ее ребенка Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве будут судить 28-летнего парня, который зарезал женщину на глазах у ее ребенка. Об этом сообщает республиканский СК.

Трагедия произошла 31 июля в Туране. Вечером пьяный мужчина пришел в дом на Майской улице к местной жительнице. Молодые люди поругались, в итоге парень достал нож и буквально изрезал тело женщины. Причем расправа происходила на глазах у малолетнего ребенка потерпевшей.

Мужчину вскоре задержали. В его отношении завели уголовное дело по статье «убийство, совершенное с особой жестокостью». Материалы уже направлены в суд, жителю Тувы грозит до 20 лет лишения свободы.