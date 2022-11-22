В Лесосибирске сбивший насмерть 15-летнего подростка водитель получил 6 лет колонии

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Лесосибирске огласили приговор 18-летнему водителю, который в июле 2022 года наехал на подростка. Мальчик умер на месте, рассказали в прокуратуре Красноярского края.

Трагедия случилась 3 июля. Подросток шел по обочине, когда на него наехала машина под управлением пьяного водителя без прав. Как оказалось, в ВАЗе также была неисправна тормозная система.

Молодой парень неверно оценил дорожную обстановку, потерял контроль над автомобилем и выехал на обочину, прямо на пешехода.

С учетом всех обстоятельств, жителю Лесосибирска назначили 6 лет лишения свободы в колонии общего режима и на 2 года запретили садиться за руль. Парня взяли под стражу в зале суда.

Кроме того, прокуратура подала иск о компенсации морального вреда в пользу родителей погибшего мальчика.