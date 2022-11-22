В Красноярске директор строительного магазина снялся голым для рекламы

Фото: телеграм-канал "Бал дебютанток"

В Красноярске появилась реклама строительного магазина, для которой руководитель этой фирмы снялся топлес. Нестандартное изображение появилось в телеграм-канале «Бал дебютанток».

Руководителя Владимира Фоменко даже сравнили с Месси и Роналдо, но отметили, что он явно повеселее.

Появилось на канале и видео того, как снималась реклама. Продюсер руководителя Надежда Крупина за кадром комментирует: «Спасибо за смелость!».

При этом комментарии под постом разделились: кто-то «не понял прикола» и даже отметил, что такое изображение скорее вызывает ассоциации со слоганом «разденут покупателей до трусов». Другие назвали рекламу «притягательной» и написали, что «все, побежал за плиткой».