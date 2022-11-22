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НовостиПроисшествия22 ноября 2022 2:04

В Красноярске студент подделал справку и получил 300 тысяч рублей

На аферу парень решился, чтобы его не отчисли
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске студент одного из университетов решил подделать справку, чтобы уйти в академический отпуск. Кроме отсрочки, парень получил выплату, как сирота, рассказали в ГУ МВД.

Фальшивую справку о заболевании молодой человек купил через интернет за 30 тысяч рублей. На это он пошел, чтобы его не отчислили из-за неуспеваемости.

Дирекция вуза пошла студенту навстречу. Его не только не отчислили, но еще и выплатили 300 тысяч рублей как сироте за тот год, что он будет находиться в академическом отпуске.

Доучиться у парня в ближайшее время теперь вряд ли получится – расследование уголовного дела завершено и направлено в суд.