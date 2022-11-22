В Красноярском краев питомнике зафиксировали рекордное пополнение поголовья маралов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Балахтинском питомнике в Красноярском крае зафиксировали рекордное пополнение поголовья маралов. Об этом сообщает министерство экологии региона.

После подсчета выяснилось, что численность новорожденных маралят составила 64 особи. То есть – у 66 половозрелых маралов родилось 64 детеныша. Таким образом, показатель приплода составил 97%. Это рекорд в истории питомника.

В министерстве напоминают, что питомник открылся в 2014 году. Тогда было закуплено 60 особей маралов. Первый приплод был выведен уже следующим летом – 14 телят. С каждым годом приплод увеличивался – от 34 детенышей в 2017 году до 60 – в 2021.