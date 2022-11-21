Под Красноярском нашли заблудившуюся пенсионерку с собакой

Фото: "Поиск пропавших детей"

Под Красноярском нашли 76-летнюю женщину, которая потерялась в лесу с собакой. В субботу она вышла погулять с животным в районе деревни Крутая в Емельяновском районе, но назад до ночи так и не вернулась.

Уже к утру волонтеры-поисковики развернули свои группы в районе поисков. На место, помимо самих волонтеров, приехали кинологи и оператор дрона с тепловизором. Спасатели выехали в лес на квадроциклах и снегоходе.

Спустя несколько часов сын пропавшей женщины обнаружил ее шапку. Вскоре нашли и саму женщину с собакой – замерзших, но живых.

– Бабушка молодец! Хорошо, что она была очень тепло одета! Как успела рассказать по дороге домой - всю ночь ходила, чтобы согреться , боялась даже присесть отдохнуть, чтобы не замерзнуть и верила, что ее обязательно найдут, – рассказали в «Поиске пропавших детей».