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НовостиПроисшествия21 ноября 2022 15:55

Под Красноярском нашли заблудившуюся пенсионерку с собакой

К поискам подключили кинологов, спасателей и дроны
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: "Поиск пропавших детей"

Фото: "Поиск пропавших детей"

Под Красноярском нашли 76-летнюю женщину, которая потерялась в лесу с собакой. В субботу она вышла погулять с животным в районе деревни Крутая в Емельяновском районе, но назад до ночи так и не вернулась.

Уже к утру волонтеры-поисковики развернули свои группы в районе поисков. На место, помимо самих волонтеров, приехали кинологи и оператор дрона с тепловизором. Спасатели выехали в лес на квадроциклах и снегоходе.

Спустя несколько часов сын пропавшей женщины обнаружил ее шапку. Вскоре нашли и саму женщину с собакой – замерзших, но живых.

– Бабушка молодец! Хорошо, что она была очень тепло одета! Как успела рассказать по дороге домой - всю ночь ходила, чтобы согреться , боялась даже присесть отдохнуть, чтобы не замерзнуть и верила, что ее обязательно найдут, – рассказали в «Поиске пропавших детей».