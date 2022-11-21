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НовостиПроисшествия21 ноября 2022 15:30

В Хакасии спасатели вывезли на вертолете из тайги пожилого мужчину с собакой

Ему стало плохо вдали от цивилизации
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: МЧС

Фото: МЧС

В Хакасии спасатели эвакуировали 70-летнему мужчину, которому стало плохо вдали от дома. Пенсионер пошел в Таштыпскую тайгу вместе со своей собакой, но ему поплохело в охотничьей избушке.

Мужчина вызвал спасателей по рации: было решено поднять вертолет Ми-8, поскольку пенсионер находился в 270 километрах от Абакана.

Мужчину и собаку подняли на борт вертолета лебедкой. Прямо в вертолете ему оказали первую помощь. Пенсионера благополучно довезли до больницы и передали бригаде скорой помощи.