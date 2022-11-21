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НовостиОбщество21 ноября 2022 13:41

В Красноярске 22 ноября отключат воду в Удачном

Водоканал организует подвоз воды
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

В Красноярске завтра отключат холодную воду в микрорайоне Удачный. Как сообщили в «Краскоме», подачу остановят ради технологического присоединения нового водопровода.

Вода в микрорайоне пропадет в 10 утра. Включить водоснабжение обратно планируется в 18 часов того же дня.

– Жителям рекомендуется набрать необходимый запас питьевой воды. С 14:00 часов красноярский водоканал будет подвозить холодную воду в социальные учреждения, к водоразборной колонке на улице Лесной и по заявкам жителей, — добавили в компании.