В Красноярске стартовало первенство России по дзюдо

Фото: Минспорта Красноярского края

В Красноярске стартовали соревнования первенства России по дзюдо. Они традиционно проходят во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина и приурочены к 50-летию Федерации дзюдо России.

Турнир продлится до четверга включительно – за эти дни на татами выйдут более 700 дзюдоистов, в том числе 300 девушек. Красноярский край будут представлять 28 спортсменов.

– Уверен, что сборная Красноярского края возьмет немало наград. У нас есть спортивная злость и победный настрой. Хотим порадовать зрителей своими выступлениями. Но придётся сильно постараться, очень большая конкуренция в каждом весе, – отметил дзюдоист Сергей Апейнь.