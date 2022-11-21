Красноярские коммунальщики снова воюют с «черными ассенизаторами»

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске коммунальные службы заблокировали очередную точку слива незаконных ассенизаторов. Те сливают отходы из окрестных поселков в городскую канализацию.

Сегодня слесари перекрыли «излюбленную точку» слива «черных ассенизаторов» – она находится на улице Маерчака. Правда, операцию выполняют не первый раз – видимо, через какое-то время подпольщики снова вскроют слив.

– Заявление о привлечении к административной ответственности нарушителей уже направлены в полицию. Фотографии и видеосъемку ассенизационных машин, сливающих нечистоты в неположенном месте, можно направлять на адрес info@kraskom.com, – добавили в мэрии.