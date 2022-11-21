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НовостиОбщество21 ноября 2022 12:52

Красноярские коммунальщики снова воюют с «черными ассенизаторами»

Слесари перекрыли точку незаконного слива отходов
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: мэрия Красноярска

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске коммунальные службы заблокировали очередную точку слива незаконных ассенизаторов. Те сливают отходы из окрестных поселков в городскую канализацию.

Сегодня слесари перекрыли «излюбленную точку» слива «черных ассенизаторов» – она находится на улице Маерчака. Правда, операцию выполняют не первый раз – видимо, через какое-то время подпольщики снова вскроют слив.

– Заявление о привлечении к административной ответственности нарушителей уже направлены в полицию. Фотографии и видеосъемку ассенизационных машин, сливающих нечистоты в неположенном месте, можно направлять на адрес info@kraskom.com, – добавили в мэрии.