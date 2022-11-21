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НовостиПроисшествия21 ноября 2022 12:12

В Красноярском крае лесничий отдал под вырубку молодой здоровый лес

И попал под уголовное дело
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярском крае лесничий отдал под вырубку молодой здоровый лес

В Красноярском крае лесничий отдал под вырубку молодой здоровый лес

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ирбейском районе на лесничего завели уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Подробности этой криминальной истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В обязанности подозреваемого входил контроль над лесами в Агульском участковом лесничестве Ирбейского лесничества. По версии следствия в январе текущего года с целью получения стимулирующих выплат он отвел там лесосеку для заготовки древесины. При этом он знал доподлинно, что нарушает закон, ведь деревья здесь еще слишком молодые и не достигли возраста вырубки.

После этого лесничий от имени граждан заключил договоры с лесозаготовителями на куплю-продажу леса якобы для их нужд. Лесозаготовители отведенные им сосенки свалили и вывезли. В результате государственному лесному фонду нанесен ущерб в размере 4 миллионов рублей.