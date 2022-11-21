В Красноярском крае мошенница обворовывала двух дальнобойщиков. Фото: пресс-служба полиции

Жительница Нижнеингашского района придумала свой способ заработка. В качестве жертв она выбрала дальнобойщиков. Предпочитала фуры с номерами дальних регионов. Останавливала их на выезде из города Тайшета (Иркутская область) и просила подвести.

С виду – приятная молодая женщина, так что мужчины охотно соглашались ехать в приятной компании, на что и рассчитывала находчивая 32-летняя дамочка. Вскоре она разыгрывала комедию: ой, у нее сел телефон. Можно, она воспользуется мобильников водителя, чтобы предупредить родственников о приезде? Ничего не подозревающий водитель давал ей свой телефон. Она отвлекала его внимание, а сама заходила в мобильное приложение и переводила со счета владельца себе на карту деньги. Сумма небольшая, чтобы пропажу не сразу заметил.

После выходила в ближайшем населенном пункте. Дальнобойщики замечали, что их обокрали, только спустя несколько часов, уже в Канске, когда выходили заправиться и перекусить. Всего пострадавших было двое, один житель Самарской области, второй из Владимирской. Общий ущерб составил 13 тысяч рублей.

В пресс-службе краевой полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что расследование уголовного дела завершено, гражданка уже на скамье подсудимых.