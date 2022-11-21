В красноярском электротранспорте запустят валидаторы для оплаты проезда Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в трамваях и троллейбусах запустят новые валидаторы – стационарные аппараты для безналичной оплаты проезда. Они заработают до конца текущего года. Они уже закуплены, все отечественного производства. Об этом рассказали в департаменте городского транспорта города. Кроме электротранспорта валидаторы установят и в новых автобусах, которые прибыли в Красноярск и переданы губернатором в рамках региональной программы «Новый автобус».

В мэрии поясняют, что валидаторы должны решить проблему с оплатой билета. Сейчас рассчитаться в общественном транспорте можно наличкой, транспортной картой или банковской картой через терминал кондуктора. Но последний способ иной раз не срабатывает, пассажиры жалуются. В мэрии даже проводят рейды, чтобы выявить такие автобусы и маршруты. Решат ли валидаторы эту проблему – поглядим.