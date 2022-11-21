В Красноярске директор отметил день рождения завода стриптизом

В Красноярске директор завода подарил рабочим два танца со стриптизершей Фото: Мария ЛЕНЦ

В соцсетях появилось видео, где стриптизерша танцует прямо в цехе предприятия, исполняет фигуры «высшего пилотажа» для ошеломленных работяг. По логотипу на спецовке, которую она скинула с себя, удалось опознать завод – «Сибсталь МК». «Проспекту Мира» удалось связаться с руководством и спросить, действительно такое было? Или нет?

Директор Дамир Басыров подтвердил, что это не фейк. Действительно в честь дня рождения предприятия решил заказать стриптизершу. И концепцию танца сам придумал – чтобы она выступила в рабочем костюме и каске с логотипом компании. Кто-то сняли это на видео, выложил в интернет. Слухи пошли разные, даже то, что женщины якобы были недовольны.

Но директор уверяет, что все было как раз наоборот, сотрудники тоже оценили подарок. «Девушки приятно удивились. Я думал, ругать нас будут», - сказал Дамир Басыров. Правда, на следующий год заказывать стриптиз не собирается, хочет придумать что-то другое.