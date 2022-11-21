В Красноярске открылся четвертый мобильный пункт скорой помощи. Фото: минздрав

В Красноярске, начиная с этого года, работают мобильные пункты скорой помощи – в Солнечном, Пашенном, Мясокомбинате. А на днях открылся четвертый пункт, на Красрабе, в Кировском районе. В министерстве здравоохранения края пояснили, что представляют из себя такие пункты. На самом деле они предназначены не для того, чтобы оказывать здесь медицинскую помощь горожанам.

Наоборот – это мини-подстанция для самих медиков и их водителей, которые нуждаются в отдыхе. Порой вызовов от пациентов так много, что бригады не успевают не то, что вернуться на подстанцию, но и пообедать, отдохнуть четверть часа в тишине. А это очень важно. Для таких случаев и предназначены мобильные пункты. Внутри – комната отдыха и кухня.

По словам главного врача Красноярской станции скорой медицинской помощи Сергея Скрипкина, открытие таких пунктов позволит сократить время прибытия медиков на вызовы и повышает доступность экстренной скорой медицинской помощи населению.