Губернатор Красноярского края поддержал отмену транспортного налога для участников СВО Фото: Мария ЛЕНЦ

Губернатор Красноярского края Алесандр Усс поддержал идею отмены транспортного налога для участников специальной военной операции. В прошлом месяце такую инициативу в Государственной Думе озвучил депутат Сергей Миронов. Сейчас ее обсуждают и депутаты краевого Заксобрания.

По мнению главы региона, это будет правильным – полностью освободить от уплаты такого налога и самих мобилизованных, включая контрактников, и членов их семей. За 2021 год и на весь период, когда он будет исполнять боевую задачу. Соответствующее поручение дано правительству края, сообщает «Запад 24» со ссылкой на Законодательное Собрание.

Добавим, что речь идет о том самом налоге, который нужно будет уплатить до 1 декабря 2022 года. Но тем участникам СВО, которые его уже оплатили, сумма зачтется, как переплата.