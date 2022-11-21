Красноярцам дали несколько советов, как правильно пользоваться смартфоном на морозе

Простые правила спасут ваш смартфон от "замерзания" Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Красноярска в прошедшие выходные почувствовали приход настоящей зимы – с морозцем и снегопадом. А на наступившей неделе, по прогнозам синоптиков, нас ожидает похолодание до -24 градусов.

В холода многие смартфоны разряжаются быстрее обычного, а в некоторых случаях могут и вовсе отключиться в самый неожиданный момент. Объясняется это просто: никакого волшебства, только физика и химия. Литий-ионные аккумуляторы, которые устанавливаются в устройствах, не всегда справляются с работой при низких температурах. Причина кроется в химических реакциях, происходящих в батарее на морозе: замедляется ионный обмен, увеличивается внутреннее сопротивление.

– В результате емкость аккумулятора при низкой температуре может существенно снижаться. На практике это значит, что, выйдя из дома с 100% зарядом батареи, спустя полчаса пребывания на улице вы можете обнаружить, что доступно лишь 50% заряда, – говорит Антон Федин, менеджер по эксплуатации и интеграционному тестированию МегаФона.

Кстати, чем новее модель смартфона, тем меньше рисков, что он будет реагировать на холод. В современных гаджетах «химия» аккумулятора усовершенствована, поэтому, как правило, морозов они не боятся. А вот обладателям старых моделей стоит позаботиться о своем средстве связи.

Достаточно соблюдать несколько простых правил:

- Держите телефон «ближе к сердцу», в идеале – во внутреннем кармане одежды.

- Не носите его в сумке или рюкзаке, там он гораздо быстрее замерзнет.

- Старайтесь, чтобы устройство не находилось на холоде длительное время – убирайте в карман сразу после того, как закончили разговор или отправили сообщение.

- Ну а перед выходом из дома (с учебы, из офиса) не забывайте проверить уровень зарядки. При необходимости подзаряжайтесь!

Еще один важный совет, который продлит жизнь вашего девайса. Когда возвращаетесь с улицы, не торопитесь ставить телефон на зарядку. Дайте устройству нагреться до комнатной температуры. Если прогулка была недолгой, например, от ближайшего магазина до дома, 20 минут для «отдыха» смартфону будет достаточно. Следуя этой привычке, вы сможете продлить срок работоспособности батареи.