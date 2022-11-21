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НовостиОбщество21 ноября 2022 8:57

Студенты техникума горных разработок из Рыбинского района побывали на экскурсии на Бородинском разрезе

Там прошел День открытых дверей
Полина КУЗНЕЦОВА
Будущие горняки побывали на производстве. Фото предоставлено компанией

Будущие горняки побывали на производстве. Фото предоставлено компанией

На Бородинском разрезе СУЭК в Красноярском крае прошел День открытых дверей для студентов Техникума горных разработок имени В.П. Астафьева из Рыбинского района.

Ребята познакомились с самым большим предприятием открытой угледобычи России, побывали в Музее трудовой славы. В учебно-курсовом комбинате студентам-горнякам рассказали о возможностях повышения квалификации и переподготовки на предприятии. Также учащиеся своими глазами увидели, как начинается рабочая смена в кабинете выдачи нарядов участка «Добычной». Ну а самые яркие впечатления ребята получили от посещения производства.

– Я впервые на таком предприятии, – признался студент Алекс Арамачев. – Поражает, что в непростое послевоенное время люди начали такое грандиозное дело, которое сейчас продолжают их потомки!

И в Музее трудовой славы. Фото предоставлено компанией

И в Музее трудовой славы. Фото предоставлено компанией

По мнению Дмитрия Киреева, экскурсия получилась познавательной и очень полезной: «Рад, что удалось увидеть своими глазами весь непрерывный процесс добычи, работу техники. Очень хочу вернуться сюда на практику, а потом, если повезет, устроиться на работу».

Сотрудники разреза отмечают, что подобные мероприятия важны для молодежи, ведь это способствует профессиональной ориентации ребят и в дальнейшем – формированию квалифицированного кадрового резерва для всей горнодобывающей отрасли страны.

– Здорово, что вы задумываетесь о будущем, – похвалил ребят заместитель управляющего разрезом по персоналу и административным вопросам Виктор Бирилкин. – Работа на горном предприятии всегда была и остается престижной, а труд горняков достойно оплачивается, культура производства на самом высоком уровне. У вас еще есть достаточно времени тщательно взвесить все «за» и «против». Приходите к нам на предприятие – мы ждем молодежь!

Мастер производственного обучения Техникума горных разработок имени В.П. Астафьева Роман Батурин поблагодарил горняков за возможность посмотреть производство: «Ребята значительно расширили кругозор. Они даже немного повзрослели, увидели вживую свою профессию. Надеемся на дальнейшее сотрудничество!