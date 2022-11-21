Студенты техникума горных разработок из Рыбинского района побывали на экскурсии на Бородинском разрезе

Будущие горняки побывали на производстве. Фото предоставлено компанией

На Бородинском разрезе СУЭК в Красноярском крае прошел День открытых дверей для студентов Техникума горных разработок имени В.П. Астафьева из Рыбинского района.

Ребята познакомились с самым большим предприятием открытой угледобычи России, побывали в Музее трудовой славы. В учебно-курсовом комбинате студентам-горнякам рассказали о возможностях повышения квалификации и переподготовки на предприятии. Также учащиеся своими глазами увидели, как начинается рабочая смена в кабинете выдачи нарядов участка «Добычной». Ну а самые яркие впечатления ребята получили от посещения производства.

– Я впервые на таком предприятии, – признался студент Алекс Арамачев. – Поражает, что в непростое послевоенное время люди начали такое грандиозное дело, которое сейчас продолжают их потомки!

И в Музее трудовой славы. Фото предоставлено компанией

По мнению Дмитрия Киреева, экскурсия получилась познавательной и очень полезной: «Рад, что удалось увидеть своими глазами весь непрерывный процесс добычи, работу техники. Очень хочу вернуться сюда на практику, а потом, если повезет, устроиться на работу».

Сотрудники разреза отмечают, что подобные мероприятия важны для молодежи, ведь это способствует профессиональной ориентации ребят и в дальнейшем – формированию квалифицированного кадрового резерва для всей горнодобывающей отрасли страны.

– Здорово, что вы задумываетесь о будущем, – похвалил ребят заместитель управляющего разрезом по персоналу и административным вопросам Виктор Бирилкин. – Работа на горном предприятии всегда была и остается престижной, а труд горняков достойно оплачивается, культура производства на самом высоком уровне. У вас еще есть достаточно времени тщательно взвесить все «за» и «против». Приходите к нам на предприятие – мы ждем молодежь!

Мастер производственного обучения Техникума горных разработок имени В.П. Астафьева Роман Батурин поблагодарил горняков за возможность посмотреть производство: «Ребята значительно расширили кругозор. Они даже немного повзрослели, увидели вживую свою профессию. Надеемся на дальнейшее сотрудничество!