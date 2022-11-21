Первый замглавы Кировского района Красноярска покинул свой пост Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске со своего поста ушел первый замглавы Кировского района Михаил Ковтунов. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации.

Ковтунов покинул должность 18 ноября 2022 года. Он ушел с поста по собственному желанию.

Еще одна кадровая перестановка случилась в юридическом управлении мэрии Красноярска. Новым руководителем там стал Игорь Безайс. Ранее он трудился в должности заместителя руководителя.