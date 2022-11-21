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НовостиОбщество21 ноября 2022 7:39

Первый замглавы Кировского района Красноярска покинул свой пост

Ушел по собственному желанию
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Первый замглавы Кировского района Красноярска покинул свой пост

Первый замглавы Кировского района Красноярска покинул свой пост

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске со своего поста ушел первый замглавы Кировского района Михаил Ковтунов. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации.

Ковтунов покинул должность 18 ноября 2022 года. Он ушел с поста по собственному желанию.

Еще одна кадровая перестановка случилась в юридическом управлении мэрии Красноярска. Новым руководителем там стал Игорь Безайс. Ранее он трудился в должности заместителя руководителя.