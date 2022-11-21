В Красноярске изъятую из магазина кукурузу признали смертельно опасной Фото: Мария ЛЕНЦ

Исследованную кукурузу, которой отравились три человека в Красноярске, признали опасной для жизни. Об этом сообщает глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Так, в консервированной кукурузе был выявлен Cl. Botulinum (клостридии ботулинум), выделяющий ботулотоксин. Теперь всю изъятую партию уничтожат.

Напомним, что трое жителей красноярцев отравились после того, как съели отварную кукурузу фирмы A.I.M-SHAMSHOD. Им поставили предварительный диагноз «ботулизм». К счастью, все отравившиеся выздоровели. Опасные продукты сразу же изъяли из магазинов Красноярского, Алтайского и Забайкальского краев, Новосибирской, Кемеровской и Омской областей, а также Республик Бурятия и Хакасия.

Также новосибирским Роспотребнадзором с 19 ноября 2022 года признана недействительной и прекращено действие декларации ЕАЭС N RU Д-UZ.PA06.B.71566/22 от 21.09.2022 г. на кукурузу сахарную, варёную в вакуумной упаковке, сахарную варёную, сахарную, сладкую варёную в вакуумной упаковке торговой марки Plandy.