У жителя Красноярского края нашли целый арсенал оружия. Фото: МВД

У жителя деревни Мальфино (Козульский район) полицейские нашли целый арсенал. Он прятал его в жилом доме, в надворных постройках. Изъято более четырех килограммов различного вида пороха, два огнестрельных оружия, пистолет, более трехсот патронов.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, 72-летний мужчина никогда не оформлял разрешительных документов на оружие и боеприпасы. Он уверял, что нашел оружие в лесу, а часть патронов изготовил самостоятельно. Вопрос: зачем ему это все, от кого или чего он собирался обороняться?

На мужчину завели уголовные дела за незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.