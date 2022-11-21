В Красноярске засыпали песком опасные стихийные горки возле «Космоса». Фото: ГИБДД

В Красноярске с приходом зимы и снега проблемой городских служб и дорожной полиции становятся стихийные горки. Детвора и подростки используют любую возвышенность, чтобы скатиться вниз на адреналине. Даже если склон выходит на проезжую часть, где мчатся потоки машин.

В прежние года, когда такое случалось и дети травмировались или едва не попадали под колеса, горожане возмущались: куда смотрят городские службы, родители, полиция? И было принято эффективное решение: делать так, чтобы склоны стали непригодны к катанию. Их просто посыпают мелким щебнем и песком. Недорого и эффективно.

На днях в социальных сетях появилось видео, где рисковые горожане катаются со склона возле остановки «Космос» на проспекте Свободном, а склон этот как раз выходит на проезжую часть. Информацию сотрудники ГИБДД передали в городские коммунальные службы. Горку засыпали песочной смесью.