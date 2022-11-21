В Железногорске задержали мужчину, укравшего куртку, квадрокоптер и джин. Фото: МВД по краю

В Железногорске полицейские поймали 44-летнего местного жителя, который совершил три кражи за два дня. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

В полицию поступили сообщения о кражах от представителей магазинов спортивной одежды, детских товаров и оптовых цен. Украдены были бутылка дорогого джина, квадрокоптер и зимняя куртка. Сумма ущерба составила около 15 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали в магазине, в котором украл одежду и технику. Он было попытался сбежать, но неудачно. Свою вину в кражах железногорец признал. Выяснилось, что ранее его судили 20 раз, 15 – по кражам.

Мужчина рассказал, что сломал магнитную бирку, оставил в примерочной свою старую куртку, а вышел в краденой. Затем он украл бутылку джина из продуктового магазина, продегустировав алкоголь, воришка зашел в магазин детских товаров, откуда стащил квадрокоптер. Он попытался запустить игрушку, но не вышло.

В отношении железногорца завели уголовное дело по статье «кража». Ему грозит до 2 лет колонии.