В Красноярске по техническим причинам перестал работать номер 02 Фото: Мария ЛЕНЦ

Утро понедельника 21 ноября принесло неприятный сюрприз: в Красноярске по техническим причинам перестал работать номер спецлинии «02». В какой-то момент экстренный вызов полиции стал недоступен. Специалисты сразу же приступили к выяснению причин и устранению неисправности, подтвердили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства.

Прошло немного времени, как проблема была устранена. Большинство горожан об этом даже не узнали. Но как быть в подобных случаях, если вдруг повторится? Для этого существует телефон экстренной службы 112. Диспетчер примет звонок и по своим каналам передаст вызов по назначению. Также во всех дежурных частях города есть стационарные телефоны. Стоит заранее выяснить телефон той части, к которой прикреплен тот или иной адрес.