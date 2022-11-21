«Комсомолка» приглашает жителей Абакана на открытие «Губернского клуба любителей домашних животных»

А нюх как у собаки! Фото: Хакасская республиканская детская библиотека.

В честь 200-летия Енисейской губернии медиахолдинг «Комсомольская правда» и компания «Губернские аптеки» открывают «Губернский клуб любителей домашних животных».

Первое масштабное и яркое мероприятие клуба – фотоконкурс домашних питомцев под названием «Усы, лапы и хвост» уже завершено, победители названы. И самый главный из них – доберман Хан из Абакана.

А в октябре и ноябре проходят Дни открытых дверей «Губернского клуба любителей домашних животных» в семи города Красноярского края и в столице Хакасии. Так, в ближайшие выходные праздники состоятся в Минусинске и Абакане.

Накануне этого события в Хакасской республиканской детской библиотеке прошла игровая программа «О тех, кто лает», посвященная Всемирному дню домашних животных.

Участники встречи, в частности, испытали на себе, что такое нюх как у собаки. И узнали, кем они работают, как помогают человеку и почему их нельзя заменить.

События, связанные с животными, в библиотеке проходят постоянно, так, например, 30 ноября будет оформлена выставка «КОТ + ПЕС» - это рисунки, которые читатели библиотеки создали во время мастер-классов. Это и домашние питомцы и иллюстрации к прочитанным книгам о животных.

А праздник открытия «Губернского клуба любителей домашних животных» для всех жителей Абакана состоится 27 ноября, начало в 12.00 в Хакасском национальном краеведческом музее по адресу ул. Пушкина, 28А.

Мы увидим добермана Хана, героя многих фотосессий, с которым можно будет сфотографироваться на празднике и питомцев, которые живут в домах и квартирах абаканцев и умеют выполнять команды! Также всех гостей праздника ждем необычная экскурсия и конкурсы.

Во время праздника мы приглашаем участвовать в подвижных играх и соревнованиях и получать за это необычные «деньги», песики, которые можно обменять на красивые и полезные сувениры для себя и своих питомцев! Мы уже готовим сюрпризы и подарки, конкурсы и задания, а еще специальные календари здоровья, их получат все наши гости!

Праздники открытия «Губернского клуба любителей домашних животных» завершатся в Абакане. Следите за новостями Клуба на сайте krsk.kp.ru, в социальных сетях «Комсомолки» и «Губернских аптек» vk.com/vetaptekakrsk