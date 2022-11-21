В природном парке «Ергаки» на юге Красноярского края обновят турбазу «Эдельвейс». Фото: официальный сайт турбазы

В природном парке «Ергаки», который расположен на юге Красноярского края, планируется обновить туристическую базу «Эдельвейс». База популярна у посетителей, поскольку буквально в трех километрах от нее начинается горнолыжная трасса, а также оборудованная тропа на Висячий камень и красивейшее озеро Радужное.

На данном этапе КГКУ «Туристский информационный центр» объявляет конкурс на поиск подрядчика – компанию, которая разработает проектно-сметную документацию на реконструкции. За эту работу Центр готов заплатить 8 миллионов рублей, финансирование пойдет из краевого бюджета.

Условия контракта опубликованы на сайте госзакупок: подрядчик должен будет на месте обследовать все здания турбазы, провести инженерно-геологические изыскания. Затем разработать дизайн-проект, смету и генеральный план. Сроки – до 13 декабря. Получается, что сами работы по реконструкции начнутся уже в следующем сезоне 2023 года.