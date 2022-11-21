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НовостиПроисшествия21 ноября 2022 3:37

В Красноярске два туриста пострадали на «Столбах»

Печальная статистика – ни одних выходных без происшествий
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске два туриста пострадали на «Столбах»

В Красноярске два туриста пострадали на «Столбах»

Фото: Мария ЛЕНЦ

Два туриста пострадали на территории национального парка «Красноярские столбы». Печальная тенденция – ни одних выходных не обходится без того, чтобы спасатели не выезжали на место вызволять какого-нибудь туриста, повредившего себе руку или ногу. Уж сколько раз предупреждают посетителей: будьте осторожны, не сходите с тропы, не штурмуйте скалы ради эффектного фото, и вообще не забирайтесь на них, если у вас нет специального оборудования и подготовки, надевайте обувь с нескользкой подошвой. Но увы.

Минувшие выходные снова не стали исключением. В воскресенье 20 ноября спасателям пришлось дважды выдвигаться на территорию национального парка. Сначала травму руки получила 39-летняя женщина. Затем 32-летний мужчина вывихнул голеностоп. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда оказали помощь обоим травмированным и доставили их до выхода из нацпарка на улице Свердловской.