В Красноярске женщина высудила 164 тысячи рублей за падение в Театре юного зрителя Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Красноярка получила травму в Театре юного зрителя. Это произошло в январе 2020 года. Она пришла на спектакль по пригласительному билету, в нем было указано место на балконе. Однако контролер посадил ее на приставном незакрепленном стуле. В антракте зрительница встала, чтобы выйти в фойе, оперлась на стул. Он зашатался, в результате женщина не удержалась и упала. Да так, что ударилась спиной о край лестницы. В результате ее госпитализировали с травмой спины и ноги.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, пострадавшая обратилась в суд и потребовал у театра возместить ей утраченный заработок и компенсацию морального вреда, а также судебные расходы. Суд принял решение, что 44,3 тысячи рублей будет достаточно.

Однако прокуратура такое решение обжаловала. Причина в том, что полученные травмы спровоцировали обострение хронических заболеваний и привели к тому, что женщине на год была назначена 3-я группа инвалидности. В результате сумма компенсаций была увеличена почти в 4 раза, до 164 тысяч рублей.