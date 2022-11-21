В Красноярске запретили торговлю табаком возле детского сада № 90

В Красноярске запретили торговлю табаком возле детского сада Фото: Мария ЛЕНЦ

Суд удовлетворил иск краевого управления Роспотребнадзора в защиту прав неопределенного круга лиц и обязал предпринимателя прекратить торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией рядом с детским садом. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава управления Дмитрий Горяев.

В ведомство периодически поступают жалобы от жителей края на то, что рядом с детскими учреждениями торгуют табачной продукций. В частности, в краевом центре на улице Тотмина находится детский сад № 90. Павильон с названием «Табак» его владелец разместил на расстоянии менее ста метров до него. Добровольно перенести его предприниматель отказывался – значит, стали говорить с ним по-другому.

- Суд полностью удовлетворил наше требование и обязал ИП Гулиева Н.В. прекратить деятельность по розничной торговле табачной или никотинсодержащей продукцией, кальянами, устройствами для потребления никотиносодержащей продукции в павильоне, расположенном по ул. Тотмина, стр.35г/1 в Красноярске, - прокомментировал Дмитрий Горяев и добавил, что в настоящее время на рассмотрении в судах находятся еще 9 подобных исков.