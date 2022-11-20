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НовостиОбщество20 ноября 2022 9:48

Световые деревья появились в Железнодорожном районе Красноярска

Они украшают собой Исторический квартал
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
Световые деревья появились в Железнодорожном районе Красноярска

Световые деревья появились в Железнодорожном районе Красноярска

Фото: социальные сети

Световые деревья установили в Историческом квартале Красноярска. Фото вечерней улицы города появилось в телеграм-канале Железнодорожного района.

В паблике шутят: одной из первых оценила новшество внештатный сотрудник телеграм-канала мэрии Красноярска - кошечка Лиля. И, кажется, ей все очень понравилось.

Так что самое время последовать примеру Лили и прогуляться по Историческому кварталу. Насладиться особой атмосферой можно каждый вечер после включения уличного освещения.