Световые деревья появились в Железнодорожном районе Красноярска Фото: социальные сети

Световые деревья установили в Историческом квартале Красноярска. Фото вечерней улицы города появилось в телеграм-канале Железнодорожного района.

В паблике шутят: одной из первых оценила новшество внештатный сотрудник телеграм-канала мэрии Красноярска - кошечка Лиля. И, кажется, ей все очень понравилось.

Так что самое время последовать примеру Лили и прогуляться по Историческому кварталу. Насладиться особой атмосферой можно каждый вечер после включения уличного освещения.