55 спецмашин выехали убирать снег с улиц Красноярска Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские коммунальщики оперативно устраняют последствия дневного снегопада 20 ноября. На улицы города выехали 55 спецмашин.

— Пока техники немного, но как только снегопад немного стихнет — она будет добавлена. Упор будет сделан на ночную смену, — сообщили в управлении дорог.

Сначала техника сметет снежный покров к краям проезжей части, а потом обработает дорожные полотна солью, чтобы не допустить образования льда на дорогах.