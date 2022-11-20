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НовостиОбщество20 ноября 2022 9:03

55 спецмашин выехали убирать снег с улиц Красноярска

В городе выпало много осадков днем 20 ноября
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
55 спецмашин выехали убирать снег с улиц Красноярска

55 спецмашин выехали убирать снег с улиц Красноярска

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские коммунальщики оперативно устраняют последствия дневного снегопада 20 ноября. На улицы города выехали 55 спецмашин.

— Пока техники немного, но как только снегопад немного стихнет — она будет добавлена. Упор будет сделан на ночную смену, — сообщили в управлении дорог.

Сначала техника сметет снежный покров к краям проезжей части, а потом обработает дорожные полотна солью, чтобы не допустить образования льда на дорогах.