Первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок пройдет в Красноярске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 21 по 24 ноября 2022 года в Красноярске состоится первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок. Более семи сотен спортсменов сойдутся на татами Дворца спорта имени Ивана Ярыгина.

— Высокую конкуренцию красноярцам составят дзюдоисты со всей России. Наиболее представительные делегации приедут в краевой центр из Северо-Кавказского, Уральского и Приволжского федеральных округов. Спортсмены до 21 года разыграют комплекты наград в 16 весовых категориях,— сообщили в правительстве региона.

Помимо медалей, спортсменов также ждут денежные призы. За каждое золото дзюдоисты получат по 30 тысяч рублей, за серебро – 20 тысяч рублей и 10 тысяч рублей – за бронзу. Призовой фонд первенства составит около одного миллиона рублей.