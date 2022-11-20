Жителю Дивногорска грозит срок до пяти лет за кражу мобильного Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Дивногорска может попасть на пять лет в колонию за кражу мобильного телефона. Мужчина увидел, что молодая мама бросила гаджет без присмотра, и не упустил возможности похитить сотовый. Об этом сообщили в главке МВД региона.

Все произошло в августе, девушка гуляла с ребенком. Малыш в какой-то момент удрал от мамы, и та побежала за ним, побросав пакеты с продуктами и личные вещи. Когда вернулась, телефона на месте не было. Пришлось идти в полицию.

— Проведя комплекс оперативных мероприятий, сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый мужчина э Как пояснил задержанный, он увидел сотовый телефон на деревянном бордюре возле лестницы при входе в подъезд и решил его забрать, — сказали в МВД.

В итоге телефон мужчина продал за 6 тысяч рублей. Пока шло следствие, ущерб мужчина возместил.