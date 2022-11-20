Порывистый ветер и гололед ожидаются в Красноярске 20 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

На смену солнечной и ясной погоде в субботу, в воскресенье, 20 ноября, в Красноярск пришла пасмурная, ветреная и по-зимнему прохладная. На протяжение всего дня ожидается порывистый ветер, и к тому же, на дорогах будет гололед.

Специалисты Среднесибирского ГУМС обещают, что на протяжение дня иногда облака будут рассеиваться, а порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Также пройдет небольшой снег.

Температура воздуха в Красноярске 20 ноября опустится ниже нуля, и днем столбики термометров не поднимутся выше отметки в -4 градуса, а ночью будет до -14.