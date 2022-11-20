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НовостиОбщество20 ноября 2022 3:23

Порывистый ветер и гололед ожидаются в Красноярске 20 ноября

Горожанам стоит одеваться потеплее и выбирать обувь на устойчивой подошве
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
Порывистый ветер и гололед ожидаются в Красноярске 20 ноября

Порывистый ветер и гололед ожидаются в Красноярске 20 ноября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На смену солнечной и ясной погоде в субботу, в воскресенье, 20 ноября, в Красноярск пришла пасмурная, ветреная и по-зимнему прохладная. На протяжение всего дня ожидается порывистый ветер, и к тому же, на дорогах будет гололед.

Специалисты Среднесибирского ГУМС обещают, что на протяжение дня иногда облака будут рассеиваться, а порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Также пройдет небольшой снег.

Температура воздуха в Красноярске 20 ноября опустится ниже нуля, и днем столбики термометров не поднимутся выше отметки в -4 градуса, а ночью будет до -14.