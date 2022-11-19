В Красноярск прибыл Поезд Деда Мороза

Фото: kras.rzd.ru

Утром 19 ноября в Красноярск приехал Поезд Деда Мороза. Об этом сообщает КрасЖД.

Праздничная программа состоялась прямо на перроне красноярского ЖД-вокзала. Гостей развлекали аниматоры и артисты. Поздравлял пришедших Дед Мороз собственной персоной. Его встретили около 3 тысяч красноярцев.

Особым интересом детей пользовались вагон-лавка, вагон-ресторан и фото-купе. Также малыши побывали в резиденции Деда Мороза и в передвижной сказочной деревне.

Следующей остановкой поезда станет Ачинск, туда Дед Мороз приедет в 19:38. А уже 20 ноября в 08:30 часов поезд прибудет на станцию Абакан.