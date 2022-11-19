Один из этапов реконструкции дороги Красноярск-Элита завершен

Фото: министерство транспорта Красноярского края

Один из этапов реконструкции дороги Красноярск-Элита подошел к концу. Об этом сообщает министерство транспорта Красноярского края.

Так, дорожники завершили строительство развязки на месте Т-образного перекрёстка направлений Красноярск – Элита и Еловая – станция Минино. Работа была выполнена в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Новая одноуровневая развязка имеет пять разворотных съездов со стороны Красноярска, Элиты и Минино. Это исключает пересечение встречных потоков, что, естественно, должно благоприятно сказаться на безопасности дорожного движения здесь, - сказал заместитель министра транспорта края Дмитрий Зотин.

Теперь здесь до четырех полос расширена проезжая часть – ширина каждой полосы составляет 3,5 метра, а также обустроены пешеходные дорожки. Для улучшения условий видимости установлены опоры освещения. Кроме того, на трассе Еловая – станция Минино поставили две автобусные остановки. Общая протяженность возведенного участка составила 5 километров.

Еще один этап реконструкции – участок в районе остановки «Мясокомбинат» будет завершен до конца 2022 года. Работы здесь выполнены на 81%, передают в министерстве транспорта Красноярского края.