Под Ачинском насмерть замерзла 73-летняя женщина Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ачинском районе 17 ноября обнаружен труп пожилой женщины. В МВД по Красноярскому краю сообщают, что внешних признаком насильственной смерти на теле нет.

73-летняя женщина пропала 16 ноября, она вышла из дома в поселке Причулымск, но домой не вернулась. О пропаже человека заявил ее сын.

Сельчанку искали один день. 17 ноября ее нашли мертвой недалеко от дома. Предварительно женщина замерзла насмерть. В МВД сообщают, что будет проведена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.