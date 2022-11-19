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НовостиОбщество19 ноября 2022 5:02

В Красноярском крае спасли собаку, застрявшую на острове в Енисее

Она пробыла там несколько дней
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: vk.com/agochs_krsk

Фото: vk.com/agochs_krsk

18 ноября в Енисейском районе спасатели вытащили собаку с острова посреди Енисея. Об этом сообщает агентство по ГО, ЧС и ПБ Красноярского края.

Собака оказалась заблокированной на маленьком острове из-за резкого подъема уровня воды в Енисее. Пес находился там два дня и за это время совсем обессилел.

Тогда местные жители вызвали спасателей Енисейского поисково-спасательного отделения. Они на аэролодке добрались до острова, забрали собаку и передали хозяевам. С питомцем сейчас все в порядке.